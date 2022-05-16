Ahlat’ta kartpostallık dolunay manzarası

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde ortaya çıkan dolunay kartpostallık görüntü oluşturdu.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü’nde oluşturduğu yakamoz görenleri mest etti. İlçede evlerinin balkonlarından Van Gölü’ndeki yakamozu izleyen vatandaşlar, kartpostallık görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti.

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