Özel bireylerin askerlik heyecanı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde 26 engelli genç için ‘Temsili Askerlik Töreni’ düzenlendi.

Tatvan’da 10’ncu Tugay Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası münasebetiyle 20 yaş ve üzeri engelli vatandaşlar için temsili askerlik töreni düzenlendi. 10’ncu Tugay Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende 26 genç asker olmanın heyecanını yaşadı. Törende askeri kıyafetler giyerek eğitim alan engelli vatandaşlar, yemin töreninin ardından terhis belgeleri aldı.

Ailelerinin de katıldığı törende yemin eden engelliler 1 günlük asker olmanın gururunu yaşadı.

Engelli vatandaşlara ve ailelerine törenin ardından yemekhanede yemek ikram edildi.

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