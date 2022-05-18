Ahlat’ta farkındalık yürüyüşü

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde “1016 Mayıs Engelliler Haftası” münasebetiyle engelliler için farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından bir yürüyüş etkinliği düzenlendi. Ahlat 1071 kutlama alanında gerçekleşen yürüyüşe Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri, Ahlat Engelliler İle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir ile özel eğitim öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Protokol, özel öğrencilerle birlikte yürüyerek bir süre sohbet etti.

Yürüyüşün ardından etkinlik sona erdi.

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