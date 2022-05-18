VEDAŞ’tan teknoloji uyumlu yatırım çalışması

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), havaların ısınmasının ardından elektrik şebekesini güçlendiren yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Bitlis İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde olduğu gibi Tatvan ilçesinin de enerji altyapısını güçlendirmek, teknolojiyle uyumlu yeni tesisler inşa etmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 2021 yılında Tatvan ilçesine bağlı Bahçelievler, Kültür ve Şirinevler mahalleleri ile eski Ahlat yolunu kapsayan bölgedeki havai hatları yeraltına alan VEDAŞ ekipleri, 2022 yılında da birçok bölgede havai hatları yeraltına alıyor, yeni şebeke tesisleri inşa ediyor.

Yatırım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi veren VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Bahadır Demir, “İlimizin birçok noktasında olduğu gibi Tatvan ilçemizde de eski tesislerin yerine akıllı şebeke sistemimize uyumlu modern yeni tesisler inşa ediyoruz. Hatlarımızı yer altına alarak şebekemizi mevsimin olumsuzluklarına karşı korurken tarihi dokusuyla ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bitlis’imizin kent estetiğine de katkı sağlamış oluyoruz. Eski şebekenin yerine beton direklerle güçlendirdiğimiz yeni tesisler inşa ediyoruz. Aydınlatma tesislerimizi genişleterek sokak ve caddelerimizi ışıl ışıl hale getiriyoruz” dedi.



“Kesintisiz enerji için planlı elektrik kesintisi şart”

İşleyen tüm sistemlerin bakıma ve yenilemeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Demir, “Yatırım, bakım ve onarım çalışmalarımız sırasında çalışanlarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla planlı elektrik kesintisi yapmak zorundayız. Planlı elektrik kesintisi sırasında bir süre enerjisiz kalan halkımızın bizlere gösterdiği anlayış için teşekkür ediyorum. Planlı kesinti programımızı, şirketimizin web sitesi olan www.vedas.com.tr adresinde yayınlıyor, iletişim bilgileri sistemimizde güncel olan tüketicilerimize ise SMS ile bilgilendirmede bulunuyoruz. Tüketicilerimiz, en yakın hizmet noktamıza gelerek ya da 186 Çağrı Merkezimizi arayarak abone bilgilerini kolaylıkla güncelleyebilirler” ifadelerinde bulundu.

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