Güroymak’ta ‘Polis Radyosu’ yayına başladı

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Bitlis’in Güroymak ilçesinde Türkiye Polis Radyosu 94,5 MHZ frekansı üzerinden yayına başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 1952 yılında kurulan 'Polis Radyosu', Güroymak’ta yayına başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yayın hayatını sürdüren 'Polis Radyosu', 94.5 frekansında Güroymak’ta da yayın yapacak. Ülke genelinde bazı illerde stüdyosu bulunan ‘Polis Radyosu’, Güroymak’ta ise Ankara’dan uydu aracılığıyla alınan yayınla sevenlerine ulaşacak.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “18 Mayıs 2022 gününden itibaren Türkiye Polis Radyosu 94,5 MHZ frekansı üzerinden ‘Huzurun ve Güvenin Sesi’ sloganı ile ilçemizde yayına başlamıştır” denildi.

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