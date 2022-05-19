Güroymak’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.
Güroymak Kaymakamlığı önünde yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Öğrencilerin sunduğu gösterinin ardından, hafta nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.
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