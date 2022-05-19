Hizan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

– Bitlis’in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Döymaz tarafından Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra ilçe stadyumunda öğrencilerin gösterileri ile süren program, çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Muhammed İkbal Yelek tarafından madalya ve kupalarının verilmesiyle son buldu.

Düzenlenen kutlama programına Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, İlçe Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdülkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Vekili Mehmet Esenbuga, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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