Giresunlu öğrenciler Ahlat’ı gezdi

Giresun’dan gelen lise öğrencileri, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.

Giresun’un Görele ilçesinden Ahlat’a gelen bir grup öğrenci ve öğretmen, ilk olarak Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti. Burada Eski Ahlat Şehri Kazı Ekibi Üyesi Uzman Selami Reisoğlu, öğrencilere Ahlat’ın genel tarihi ve Selçuklu Meydan Mezarlığı hakkında bilgi verdi. Öğrenciler mezar taşlarını dikkatle incelerken, bol bol fotoğraf çektiler.

Daha sonra Emir Bayındır Kümbeti ve Kale Mahallesi’ni de gezen ekip, ardından Van’a doğru hareket etti.

Gezi sonunda gazetecilere açıklama yapan Görele Halil Gürel Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Cansever Yaşa, “2 yıl önce burayı ziyarete gelmiştim ve kazı ekibinden Selami Hocamızın anlatımıyla Ahlat bende çok farklı bir yer edinmişti. Bu nedenle öğrencilerimi mutlaka buraya getirmem gerektiğini düşünmüştüm. Bu yıl öğrencilerimle birlikte 19 Mayıs dolayısıyla küçük bir ekip olarak Ahlat’a geldik. Türk gençliğinin mutlaka Ahlat’a gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk tarihinin başlangıç yeri olarak Ahlat görülmesi gereken bir yer. Bizlere burada yardımcı olan Ahlat Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

İlk defa ilçeye gelen öğrenciler ise Ahlat’ın tarihi ve doğal güzellikleri karşısında oldukça etkilendiklerini belirtti.

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