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Vali Çağatay: “Ahlat, Türkiye’nin gözdesi bir şehir” “Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Ahlat Çalıştayı” başladı

İHA

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Doğa Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) tarafından AB Koruma ve Diyalog hibe programına yazdığı 'Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor' adlı proje bünyesinde düzenlenen ve 2 gün sürecek çalıştay başladı.

Vali Çağatay: “Ahlat, Türkiye’nin gözdesi bir şehir” “Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Ahlat Çalıştayı” başladı

Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Doğa Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) tarafından AB Koruma ve Diyalog hibe programına yazdığı ‘Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor’ adlı proje bünyesinde düzenlenen ve 2 gün sürecek çalıştay başladı.
Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Doğru, Ahlat Doğa Kültürel Mirası Yaşatma Derneği Başkanı Samet Adıyaman, öğretim üyeleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Minik mehteran takımının gösterisinin ardından Selçuklu Meydan Mezarlığındaki taşların fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Tarihi Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayına katılan herkese teşekkür ederek, “Yaklaşık bir yıldır başlattığımız projeyi inşallah sizlerin de katkılarıyla nihayete erdireceğiz. 150’e yakın mezar taşını ihya ederek insanlığın hizmetine sunmaktan büyük kıvanç duyuyorum. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise “Ahlat, Anadolu serüvenimizin ilk başladığı yerdir. Çok önemlidir. Türk birliğimizi tesis edeceğimiz en önemli adrestir. Abidevi taşları mühür gibi Ahlat’ta bugün birliğimizin sembolü olarak Ahlatlılar halen muhafaza ediyor. Kayı Alp’in kabri burada. Ertuğrul Gazi’nin burada doğması, Hayme Ana’nın doğum yeri olması, kısacası mefkuremize müthiş hizmetler sunan Selçuklu ve Osmanlı 24 milyon kilometrekare toprağa sembol olarak taşıdıkları bayrak Ahlat’tan çıkıyor. Bugün Anadolu birliğimizin yeniden inşasında en önemli mühür Ahlat’tır. Ahlat yeniden Türk dünyasına ve İslam alemine Kubbetül İslam inşasında görevine devam edecektir” diye konuştu.
Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman da, çalıştaya katılan herkese teşekkür ederek, “Projemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen ‘Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve DiyalogII Hibe Programı’ bünyesinde hibe desteği almıştır. Ana hedefi kültürel mirasa hizmet olan projemizde restorasyon uygulama alanı olarak üzerinde taşıdığı binlerce mezar taşıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Ahlat Selçuklu Mezarlığı seçilmiştir. İçinde barındırdığı eser sayısı ile ülkemizin en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip alanda projemiz çerçevesinde hedeflenen 100 mezar taşının restorasyonu yapılmıştır. Tarihi zenginlikleriyle ön plana çıkan ilçemizde böyle güzel bir projeyi uygulamaktan ve siz değerli misafirlerimizle bir arada olmaktan son derece mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

“Ahlat, Türkiye’nin gözdesi bir şehir”
Konuşmaların ardından çalıştaya katılan akademisyenlerin sunumları başladı. Çalıştay hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat’ın son yıllarda Türkiye’nin gözdesi bir şehir olduğunu söyledi. Çağatay, “Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi çerçevesinde Ahlat’tayız. Ahlat Kaymakamlığı tarafından proje gerçekleştirildi. Ahlat son yıllarda Türkiye’mizin gözdesi. Cumhurbaşkanımızın da Ahlat’a olan özel ilgisini hepimiz biliyoruz. Riyasetinde yürüyen projeler sayesinde bütün Türkiye ve dünya Ahlat’ımızı artık tanıyor. Burada yürüttüğümüz projelerimiz de var. Doğu Anadolu’daki ‘sakin şehir’ unvanını kazanan en önemli ilçe Ahlat’ımız oldu. Bu projeyle Ahlat’ın tanınırlığını daha artırmayı planlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Proje bünyesinde çalıştay düzenleniyor. Bunun çok verimli geçeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu,
Çalıştaya davetli olarak katılan MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy da, anlamlı bir program vesilesiyle Ahlat’ta olduklarını söyleyerek, “Ahlat’ta çalışmaların dünü, bugünü ve geleceği üzerine düzenlenen çalıştay vasıtasıyla Selçuklu’nun başkenti, Türklüğün Anadolu’da mayalandığı memlekette olmaktan dolayı memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Selçuklu tarihi, Türk sanat tarihi, Türk kültürü ve Türk halk bilimini çalışan akademisyenlerle konuyla ilgi bürokrasinin bir araya geldiği, civar üniversite rektörlerinin, valilerinin yüksek düzeyde ilgi gösterdiği, vatandaşların heyecanla karşıladığı bu toplantıda olmaktan ziyadesiyle memnunum. Ahlat'ın tarihi rolünü ve arka planını anlatmaya gerek yok. Çünkü Ahlat Anadolu’ya giriş kapımız. Anadolu’daki Orhun yazıtları diye tabir edilen Ahlat mezar taşları ve şehrinin tarihi arka planıyla tanınması, tanıtılması ve gelecek nesle aktarılması ve tarihin bu gerçekler üzerinden doğrularak geleceği inşa etmesi üzerine bir devlet politikası yürütülüyor. Bu devlet politikasının yürütülmesi hususunda ortaya konulan vizyon, Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından kabul edilmiş, buraya Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin köşkü ve misafirhanesi yapılmış. Gelecekte Türk devlet teşkilatlarının toplantıları bu merkezde yapılarak Türk dünyasına ve insanlığa verilecek mesajlar açısından da bu birliktelik çok önemlidir” şeklinde konuştu.
Eski Ahlat kaymakamlarından olan Merkez Valisi Mustafa Toprak ta, “Kubbetül İslam diyarı memleketin adete odak noktası olan Ahlat’tayız. Burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu çalıştay çok önemli. Çünkü Ahlat’ın Türk dünyasındaki yeri çok önemli. Bunun zaman zaman üzerinde barındırdığı değerlerin gündeme getirilmesi, hem zaman içerisinde neler yapıldığı, daha ileri gidebilmek ve bu tarihi ileriye tüm değerleriyle birlikte taşıyabilmek adına neler yapmamız gerekiyor, neler yapılıyor bunlar tartışılıyor bilim insanlarımız tarafından. Bu açıdan büyük memnuniyet duydum” dedi.
Çalıştay hakkında değerlendirmede bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise Ahlat’ın önemli bir merkez olduğunu belirterek, “Tarihi eserlerin özellikle mezarlıkların, farklı mezar türlerinin, kümbetlerin olduğu önemli bir nokta. Aynı zaman Anadolu içinde bir giriş kapısı. Bu önemli bir projeydi. Ahlat için oldukça önemli, bundan sonra da benzer projelerin devamı gelecektir” diye konuştu.
2 gün sürecek çalıştayda Türkiye’den ve farklı ülkelerden akademisyenler sunumlarını gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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