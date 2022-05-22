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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akademisyenler Ahlat’ın tarihi mekanlarını gezdi

İHA

Akademisyenler Ahlat’ın tarihi mekanlarını gezdi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 2122 Mayıs tarihlerinde düzenlenen “Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi Ahlat Çalıştayı"na katılan akademisyenler ilçedeki tarihi mekanları gezdi.

İlk olarak Abdurrahman Gazi Türbesi’ni ziyaret eden akademisyenler, daha sonra Harabeşehir Mahallesi'ni ve Emir Bayındır Kümbeti'ni gezdi. Ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçen akademisyenler, burada mezar taşları ve Ahlat tarihi hakkında bilgilendirildi.

“Ahlat’a daha önce gelmediğim için çok hayıflandım”
Gezi sonrası gazetecilere açıklama yapan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, daha önce Ahlat’a gelmediği için çok üzüldüğünü ve hayıflandığını söyledi. Yalçın, “2 günden beri rüya aleminde yaşıyormuşuz gibi Kaymakamlık ve Belediye öncülüğünde tarihe şahit olan bu etkinlik için çok heyecan duyuyoruz. Çok kıymetli bilim insanlarının sunumlarını gördük. Daha önce Ahlat’a gelmemiştim. Niçin bugüne kadar Ahlat gelmemişim diye çok hayıflandım. Şuna karar verdim ki mimarlık ve sanat tasarımcı öğrencilerimizin artık çalışma alanı burası olacak. Hislerimizi tarif etmek mümkün değil. İliklerimize kadar hissediyoruz. Atalarımız buraya bin yıl önce kadar gelerek buraları vatan kılıp ve mührünü vurmuşlar. Buranın bir Türk yurdu olduğunun en güzel belgesi olan bir ortamdayız ve manevi havayı teneffüs ediyoruz. Anlatılamayacak duygular içerisindeyiz. Bundan sonra ilgi alanımız burası olacak. Ne kadar Türkiye’de kazı yapılıyor bunu herkes biliyor ama ben şunu bugün paylaştım arkadaşlarla, öncelik sırası verilirse Ahlat’ı seçmek lazım. Önce kendi kültürümüzü ve bize ait olan değerleri ortaya çıkartıp bizim gençlerimize bizden sonraki nesillere bunu ispatlamamız gerekiyor. Daha sonra elbette ki Anadolu’nun her yeri ayrı bir güzellikte diğer medeniyetleri de görebiliriz. Ama önce bize ait olan medeniyetlerin görülmesi çok daha önemli ve kıymetlidir. İnsanlar o kadar candan ki ancak bu kadar duygularımı anlatabilirim” dedi.

“Özbekistan’a dönünce mezarlık ve Ahlat hakkında yazılar yazarak tanıtmaya çalışacağım”
Özbekistan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Yoldaşev ise Ahlat’ın tüm Türk dünyasına tanıtılmasının gerektiğini belirterek, “Bugüne kadar Ahlat hakkında bilgiye sahip değildim. Buraya çalıştay için geldim ve bu 2 günde çok bilgiye sahip oldum. Kubbetül İslam’ın yeri olan Ahlat’ın İslam ve Türk tarihinde bu kadar önemli olduğunu burada öğrendim. Çalıştaya katıldığım için çok memnunum. Ortak tarihimize ait olan çok bilgi edindim. Bulunduğumuz mezarlık bin yıl önceki Türk tarihine ait olan mimari abidedir. İstiyorum ki Ahlat’ı tüm Türk dünyasına tanıtalım. Orta Asya’da Ahlat hakkında bilgi yok, bilmiyoruz. Türkiye’de ilişkilerim olmasına rağmen Ahlat hakkında bilgiye sahip değildim. Demek ki Türk dünyası bu kadar büyük bir tarih hakkında bilgiye sahip olmalıdır. Buradan kitaplar aldım. Özbekistan’a dönünce mezarlık ve Ahlat hakkında yazılar yazarak tanıtmaya çalışacağım. Çünkü Türk tarihi ile ilgili olan muhteşem bir abidedir. Bunu herkes bilmelidir. Mezar taşlarını görünce Orhun Yenisey anıtlarını aklıma getiriyor. Demek ki ecdatlarımız böyle eserlere önem vermişler. Ahlat’a geldiğimden çok memnun kaldım” diye konuştu.

Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın ardından akademisyenler Ahlat Müzesi, Kale Mahallesi, 1071 etkinlik alanını da gezdi.
Geziye Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker’de eşlik etti.

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