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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da minik müzisyenler yeteneklerini sergiledi

İHA

Tatvan’da minik müzisyenler yeteneklerini sergiledi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen Bahar Şenliği müzik etkinliği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Tatvan’da bulunan bir müzik kursunda eğitim gören minik öğrenciler ve konservatuar sınavına hazırlık yapan gençler tarafından hazırlanan bahar şenliği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Tatvan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bahar şenliğinde öğretmenleri eşliğinde sahne alan minik müzisyenler, çaldıkları müzik aletleri ile yeteneklerini sergiledi.
Etkinliğin ilk bölümünde minikler, 413 yaş arası çocuklar için eğlenceli müzik eğitimi olan prodigies gösterisi yaptı. Ardından piyano, gitar, keman ve bağlama gibi müzik aletleri ile sahneye çıkan öğrenciler, izleyenleri mest etti. Koro dinletilerinin de olduğu etkinlikte müzik ziyafetini sonuna kadar yaşayan vatandaşlar sık sık söylenilen şarkılara da eşlik etti. Alkış seslerinin eksilmediği etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen müzisyenlere Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyari Sağnıç tarafından plaket verildi. Etkinliğin sonunda ise şenliğe gelen bütün çocuklar sahneye çıkarak şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.
Başarılı bir etkinlik olduğunu ve bu tür sanatsal çalışmaların arttırılması gerektiğini dile getiren Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyari Sağnıç, “Çocuklar ve öğretmenlerinin düzenlemiş olduğu bir müzik şölenindeydik. Bunu daha çok sanata sanat katmak ve topluma sanatçı yetiştirmek adı altında değerlendiriyorum. Başarılı bir çalışmaydı. Bu tür başarılı çalışmaların devamını diliyorum. Bir toplumun kendisini ifade edebilmesi ve varlığını hissettirebilmesi sanatçıların sayesinde mümkündür. Sanatı iyi yaptığınız zaman topluma iyi bir sanatçı yetiştirirsiniz. Bu çalışmalar da çok başarılıydı ve memnun kaldım. İyi ki gelmişim diyorum. Çocuklarımızın bu kadar başarılı olması hem eğlendirici hem de sevindiricidir. Mutlu olduk emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Tatvan’da sanatsal ve kültürel anlamda dikkat çekmek için bu etkinliği düzenlediklerini belirten müzisyen Şakir Atış da, “Bu etkinliği yapmaya 3 ay önce karar verdik. 1,52 aydan beridir de bu etkinliğe hazırlanıyoruz. Bugün de yaptığımız çalışmalar ortaya çıktı. Tatvan’da kültürel ve sanatsal anlamda dikkat çekmek istedik. Çevremizdeki insanların hem de Tatvan halkının dikkatini çekmek ve kursiyerlerimizin faaliyetlerini ve yaptıkları etkinlikleri ailelerine sunması için böyle bir etkinlik hazırladık. Açıkçası bu kadar ilgi beklemiyorduk ama bizim için de şaşırtıcı ve sevindirici oldu. Tatvan sanatsal olarak potansiyeli yüksek olan bir yer, böyle kültürel şeylerin de olmasının devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.
Etkinliğin çocuklar için ilham kaynağı olacağını belirten müzisyen Özgür Kılıç ise bu etkinliğin çocukların gelecekteki müzik hayatını olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.
Topluluk önünde şarkı söyleyip keman çalmanın büyük bir başarı olduğunu söyleyen Eslim Ecel ise “Müzik okulunda olduğum için çok mutluyum. Herkesin katılmasını tavsiye ediyorum. Herkes en az bir tane enstrüman çalmayı öğrenmeli. Birçok kişinin arasında şarkı söylemek ve keman çalmak benim için çok büyük bir başarı, herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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