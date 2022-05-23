Tatvan’da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Bitlis’in Tatvan ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Tatvan ilçesine Suriye üzerinden gelen toz taşınımının yol açtığı toz bulutu hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede arabalar toz içinde kaldı. Vatandaşlardan Gökmen Çelik, sabah uyandığımda her yerin toz altında olduğunu belirterek, “Neredeyse göz gözü görmüyordu, arabalar toz içerisindeydi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.