Tatvan’da ‘Bilim Fuarı’ açıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı” açıldı.

Tatvan Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı projeler, düzenlenen “Bilim Fuarı”nda sergilendi. Proje bünyesinde 14 öğretmenin koordinesinde 50 öğrencinin fen, matematik, Türkçe ve sanat gibi alanlarda hazırladığı 21 farklı proje sergilendi. Öğrencilerin hazırlamış olduğu bilimsel çalışmaların sergilendiği fuarın açılışını Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer gerçekleştirdi.

Açılışın ardından fuarı gezen davetliler, öğrencilerin yaptıkları projelerle ilgili bilgi aldıktan sonra fuarın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Öte yandan, Tatvan Belediyesi tarafından Fen Lisesinde yapılan müzik sınıfının açılışı gerçekleştirildi. Açılışta öğrenciler tarafından konser verildi.

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