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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlisli gençlerden sanal gerçeklik dünyasında çığır açacak eğitim projesi

İHA

Bitlisli gençlerden sanal gerçeklik dünyasında çığır açacak eğitim projesi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde girişimci gençler tarafından “Aklım Bir Karış Sanalda” konferansı düzenlendi.
Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda bir grup girişimci genç tarafından sanal gerçeklik dünyasında çığır açacak eğitim projesi sunumu yapıldı. “Aklım Bir Karış Sanalda” adlı sanal gerçeklik ve metaverse dünyaları konulu konferansta, lise öğrencilerine yönelik sunum yapıldı. Sunumun ardından öğrencilere sanal gerçeklik gözlükleri ile metaverse dünyasında gezme imkânı tanındı. Ekip üyelerinden Levent Şeker, projenin ilk ayağını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, öğrencilere metaverse evreninde tarih, coğrafya, biyoloji, matematik ve fizik dersleri başta olmak üzere zamanla diğer tüm dersleri kapsayacak bir platformla tanışma fırsatı bulacaklarını söyledi.

"Kendi oluşturduğumuz kodlar ile yapay zekâ oluşturabiliyoruz"
Metaverse projesi sayesinde öğrencilerin hem beyin kapasitelerini geliştireceğini hem de eğitimde yardımcı bir aktivite olarak gördüklerini söyleyen girişimci genç Mustafa Yüzer, “Projemizin amacı, okullarda VR sınıfları kurarak öğrencilerimize metaverse üzerinde eğitim verme şansını sağlamak. Örneğin, tarih dersinde 1453 İstanbul’un Fethini öğrenciler öğretmenlerinden sesli olarak değil de metaverse sayesinde görsel olarak öğrenecekler. 30 kişilik bir sınıfta öğrenciler gözlüğü öğretmenleri ile beraber taktığında aynı anda İstanbul’un Fethi alanında bulunabilecekler. Birbirlerinin avatarlarını görebilecekler, birbirleri ile diyalog haline geçip en önemlisi tarih olaylarına birebir tanık edeceklerdir. İlk etapta görsel ve işitsel olarak VR gözlükler aracılığıyla ve ileriki aşamalarda giyilebilir elektronik kıyafet teknolojileri ile gerçek yaşanmış olayları görüp hissedebilecekler. Öğrencilerin hem beyin kapasitelerini geliştirecek hem de eğitimde yardımcı bir aktivite olarak görüyoruz. Metaverse projelerimizi diğer metaverse projelerinden ayıran en büyük özelliğimiz, kendi oluşturduğumuz kodlar ile yapay zekâ oluşturabiliyoruz. Bir film izliyor gibi değil de filmi yaşıyor hissiyatı verecek. Proje ve projenin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi çerçevesinde teknik ve akademik danışmanlığımızı üstlenen, projemizde blok zincir ve yapay zekâ alanlarında inovatif ve engin bilgi birikiminden istifade edeceğimiz Doç. Dr. Selçuk Topal’a desteklerinden ötürü şimdiden teşekkür ederiz” diye konuştu.
Projenin eğitim ve sosyalleşmek açısından faydalı olacağını belirten Muhammet Ali Metin adlı öğrenci, “VR çok güzel ve ben çok beğendim. Burada metaverse ve VR gözlüğün ne amaçla kullanıldığını ve neden hayata geçirildiği anlamında bilgiler edindim. Eğitim açısından ve sosyalleşmek için bayağı olumlu olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
VR gözlüğünü taktığı zaman kendini farklı bir evrende hissettiğini söyleyen Kübra Erat adlı öğrenci de “Metaverse eğitim anlamında kullanılmasını tasvip ediyorum. Günümüzde çoğunluğun problemi olan unutkanlık oluyor. Ama sanal gözlüğü taktığımız zaman kendimizi o evrenin içinde hissediyoruz. Hissettiğimiz için de unutma payımız azalıyor. Sosyalleşme alanında da olanak sağlıyor. Gözlüğü taktığım zaman kendimi Mısır piramitlerinin içinde gördüm. Daha farklı zamanlara da yolculuk yapılabiliyor. Gözlüğü taktığım zaman kendimi farklı bir evrende hissediyorum. Orada yaşayan insanların yerine kendimi koyabiliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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