Manda sürüsünden kartpostallık görüntüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manda sürüsünden kartpostallık görüntüler

İHA

Manda sürüsünden kartpostallık görüntüler

Bitlis’in Güroymak ilçesinde manda yetiştiriciliği önemli bir yer tutarken, meralardaki manda sürüleri ise seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.
İlçede bulunan Budaklı ve Gölbaşı köylerinde sayıları 11 bini bulan manda sürüsünün bir arada otlatılma görüntüleri görsel şölen sunuyor. İlçedeki köylerde yaşayan vatandaşların başlıca geçim kaynakları arasında gelen mandaların sütünden elde edilen kaymak ve yoğurt ise Türkiye’nin farklı illerine ve yurt dışına gönderiliyor. Her gün meralara otlatılmak için çıkarılan mandalar, sıcaktan biraz olsun kurtulmak için bölgede bulunan suya girerek serinliyor. Yeşillik ve sulak alanlarda vakit geçiren manda sürüsünün ilerlerken oluşturduğu manzara ise ilçe sakinlerinin olduğu kadar ilçe dışından gelen turistlerin de beğenisini topluyor.
Öte yandan, bölgede sürünün ilerlerken oluşturduğu görsel şöleni izleyip kaydetmek isteyen fotoğraf tutkunları da bölgeye akın ediyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu anlar ise havadan kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Birol Akgül: “Nemrut’ta bakır ve demir madeninin olma ihtimali çok yüksek”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Birol Akgül: “Nemrut’ta bakır ve demir ...
Tarihi medresede 160 yıldır alim yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Tarihi medresede 160 yıldır alim yetiştiriliyor
"Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi
YEREL HABERLER "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi
Bitlis’te ‘Türk Mutfağı Haftası’ kutlamaları
YEREL HABERLER Bitlis’te ‘Türk Mutfağı Haftası’ kutlamaları
Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandı
YEREL HABERLER Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandı
Bitlisli gençlerden sanal gerçeklik dünyasında çığır açacak eğitim projesi
YEREL HABERLER Bitlisli gençlerden sanal gerçeklik dünyasında çığır ...
Nemrut Krater Gölü yaz turizmine hazır Yolu açılan Nemrut’ta ziyaretçi yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Nemrut Krater Gölü yaz turizmine hazır Yolu açılan ...
Vefat eden müdür anısına futbol turnuvası
YEREL HABERLER Vefat eden müdür anısına futbol turnuvası
Tatvan’da ‘Bilim Fuarı’ açıldı
YEREL HABERLER Tatvan’da ‘Bilim Fuarı’ açıldı
Tatvan’da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Tatvan’da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor
Tatvan’da minik müzisyenler yeteneklerini sergiledi
YEREL HABERLER Tatvan’da minik müzisyenler yeteneklerini sergiledi
Atık malzemelerden ‘Yeşilçam’ defilesi
YEREL HABERLER Atık malzemelerden ‘Yeşilçam’ defilesi
“Ahlat’ta Ay ve Yıldız, Beyhan ve Haluk Karamağaralı” biyografi belgeseli galası yapıldı
YEREL HABERLER “Ahlat’ta Ay ve Yıldız, Beyhan ve Haluk Karamağaralı” ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.