Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumunda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Hüseyin Demirhan, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ali Can Yabul, Kurum Müdürü Hakan Turan, Kurum 2. Müdürü Hatemi Sevinç, kurum personelleri ve hükümlülerin katılımıyla düzenlenen etkinlik dahilinde 400 adet meyve fidesi toprakla buluşturdu.

Eren Holding tarafından ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde "Doğa Nefes Alsın" sloganıyla Bitlis'te dağıtılan fidelerden kuruma verilen 200 adedi Adilcevaz cevizi olmak üzere toplam 400 adet meyve fidesinin ekimi gerçekleştirildi. Protokol heyeti kendilerine verilen meyve fidanlarını elleri ile toprakla buluşturduktan sonra can suyunu verdi.

Fidan dikim etkinliğiyle ilgili açıklama yapan Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekti. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Başsavcı Akdoğan, "Geleceğe Nefes Olacak fidanlarımızın orman olarak bizlere ve bizden sonraki nesillere büyük hizmetler verecektir. Bu yıl Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda 400 adet meyve fidesi dikilmiştir. Bu gibi faaliyetlerin daha sonraki dönemlerde artarak devam edeceğini, ağaçlandırma çalışmalarına katılan herkese özellikle etkinliğin düzenlenmesinde Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne, emeği geçen hükümlülere ve katkıda bulunan Eren ailesine teşekkür ediyoruz" dedi.

Fidan dikimi sonrası Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, protokol heyeti ile birlikte Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki atölyeleri gezdi. Pandemi izinlerinin bitmesi ile kuruma dönecek hükümlülerin mesleki becerilerini geliştireceği alanları tek tek inceleyen Başsavcı Akdoğan, Kurum Müdürü Hakan Turan'dan bilgi aldı.

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