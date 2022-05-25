‘1. Bitlis Kitap Fuarı’ kapılarını okuyuculara açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘1. Bitlis Kitap Fuarı’ kapılarını okuyuculara açtı

İHA

‘1. Bitlis Kitap Fuarı’ kapılarını okuyuculara açtı

Bitlis Valiliği, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Bitlis Belediye ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakıf (BETAV) tarafından düzenlenen ve birçok yazar ile şairin katıldığı 1. Bitlis Kitap Fuarı açıldı.
Bitlis merkezde bulunan Taş Mahallesi Gök Meydan’da düzenlenen 1. Bitlis Kitap Fuarı, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından açıldı. 5 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak olan kitap fuarında; söyleşi, konserler, imza günleri ve çocuklar için etkinlikler düzenlenecek.
Fuarın açılış konuşmasını yapan BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, vakfın Bitlis ve diğer illerdeki etkinlik ve hayır işlerinden bahsetti. Dalkıran’ın ardan bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis denilince 6 bin yıllık bir şehirden bahsedildiğini belirterek, “Benim sizlerden daha az bildiğim, sizlerin daha iyi bildiği zenginliklerimiz mevcut. Adeta bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Yüzlerce tescilli eserle aslında bir yıldız gibi parlıyoruz. Ama ne yazık ki hak ettiğimiz yerde değiliz. Hepinizin malumu olduğu üzere bir süredir bu kıymetli yapıları ortaya çıkarmak için gerek bakanlıklar nezdinde gerekse belediyemizle çok güzel faaliyetler yürütüyoruz. İnşallah çok kısa bir vadede bu güzellikleri ortaya koyarak Bitlis’i hak ettiği yere taşıyacağız. Tabi bir şehrin gelişmişliğini alt ve üst yapıyla kıymetlendirmek mümkün değil. Kendimizi kandırmış oluruz. Artık dünyada kabul gören bir gerçek var ki şehirlerin, ülkelerin ve devletlerin gelişmişliği sahip olduğu soysal ve kültürel faaliyetlerle de ölçülür. BETAV’ın yürütmüş olduğu bu faaliyeti ben bu manada çok kıymetli buluyorum. Evet biz şehir geliştireceğiz ve güzelleştireceğiz. Turizme, Türkiye’ye ve dünyaya açacağız. Elbette hak ettiği yere kavuşturacağız. Ama alt ve üst yapıyı bu tür sosyal faaliyetlerle taçlandıracağız” diye konuştu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da, BETAV’ın ve Başkanı Ahmet Eren’in hiçbir zaman kendilerini boş çevirmediğini ifade ederek, “Özellikle ben buradan BETAV’a, yönetimine ve çok kıymetli başkanı Ahmet Eren’e çok teşekkür ediyorum. Görevi devraldığımız günden bugüne kadar hangi etkinlikte, hangi konuda gittiysek kendisi bizi boş çevirmedi. Bitlis için yararlı olan ne varsa ellerini taşın altına koydular. Buraya gelirken çok yoğun bir ilginin olduğunu gördüm. İnşallah biz bundan dersimizi aldık. Bu tür etkinlikleri peyderpey yapacağız. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Gençlerimiz her şeye layık, biz onlar için gerekli bütün çalışmaları yapacağız. Bitlis eski Bitlis değil, Bitlis kabuğunu kırıyor. Bitlis güzel bir dönüşümle inşallah hak ettiği yeri alacak. Ben özellikle valime çok teşekkür ediyorum. Allah herkese böyle vali nasip etsin. Çünkü biz, vali değil ağabey niyetinde görüyoruz. Valimiz Bitlisli oldu ve onun öncülüğünden çok güzel işler yapıyoruz” dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise BETAV’ın Türkiye genelinde binlerce öğrenci okuttuğunun altını çizerek, “BETAV çok önemli bir organizasyona imza atıyor. Gerçekten Türkiye’de çok az örneğine rastlanan bir vakıf. Çok sayıda çalışma alanları var ve özellikle eğitimi önceleyen bir vakıf. Bitlis’te bir takım çalışmalar var ama Bitlis’in dışında İstanbul, Ankara, İzmir’de ve diğer şehirlerde okuyan binlerce gencimize imkan sağlayan bir vakıf. Yine Bitlis’te de bine yakın öğrenciye yurt anlamında hizmet eden bir vakıf. Bu çalışmaları bu sene biraz daha hızlandırıp genişlettiler. Eğitim dışındaki alanlara da yayıldılar” diye konuştu.
Konuşmaların ardan protokol tarafından kurdele kesilerek 1. Bitlis Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı. Daha sonra Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve diğer protokol üyeleri fuarı gezerek, şair ve yazarlarla bir müddet sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adilcevaz´da mayıs sonu kar yağışı
YEREL HABERLER Adilcevaz´da mayıs sonu kar yağışı
Adilcevaz’da mayıs ayında kar sürprizi
YEREL HABERLER Adilcevaz’da mayıs ayında kar sürprizi
Ceza İnfaz Kurumunda fidan dikim etkinliği
YEREL HABERLER Ceza İnfaz Kurumunda fidan dikim etkinliği
 'Ahlat'taki mezar taşları Türk tarihini okumayı öğretiyor'
YEREL HABERLER  'Ahlat'taki mezar taşları Türk tarihini okumayı ...
Manda sürüsünden kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Manda sürüsünden kartpostallık görüntüler
Prof. Dr. Birol Akgül: “Nemrut’ta bakır ve demir madeninin olma ihtimali çok yüksek”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Birol Akgül: “Nemrut’ta bakır ve demir ...
Tarihi medresede 160 yıldır alim yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Tarihi medresede 160 yıldır alim yetiştiriliyor
"Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi
YEREL HABERLER "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi
Bitlis’te ‘Türk Mutfağı Haftası’ kutlamaları
YEREL HABERLER Bitlis’te ‘Türk Mutfağı Haftası’ kutlamaları
Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandı
YEREL HABERLER Kar sularının erimesiyle doğa yeniden canlandı
Bitlisli gençlerden sanal gerçeklik dünyasında çığır açacak eğitim projesi
YEREL HABERLER Bitlisli gençlerden sanal gerçeklik dünyasında çığır ...
Nemrut Krater Gölü yaz turizmine hazır Yolu açılan Nemrut’ta ziyaretçi yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Nemrut Krater Gölü yaz turizmine hazır Yolu açılan ...
Vefat eden müdür anısına futbol turnuvası
YEREL HABERLER Vefat eden müdür anısına futbol turnuvası
Tatvan’da ‘Bilim Fuarı’ açıldı
YEREL HABERLER Tatvan’da ‘Bilim Fuarı’ açıldı
Tatvan’da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Tatvan’da toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor
Tatvan’da minik müzisyenler yeteneklerini sergiledi
YEREL HABERLER Tatvan’da minik müzisyenler yeteneklerini sergiledi
Atık malzemelerden ‘Yeşilçam’ defilesi
YEREL HABERLER Atık malzemelerden ‘Yeşilçam’ defilesi
“Ahlat’ta Ay ve Yıldız, Beyhan ve Haluk Karamağaralı” biyografi belgeseli galası yapıldı
YEREL HABERLER “Ahlat’ta Ay ve Yıldız, Beyhan ve Haluk Karamağaralı” ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.