Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Tatvan, Hizan ilçeleri ile Siirt ve İstanbul´da yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Soruşturma kapsamında 2 kişinin arandığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-05-25 18:56:00
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