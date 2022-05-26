Adilcevaz’daki ‘Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu’ inşaatı hızla yükseliyor

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesinin girişimleriyle Van Gölü kıyısında temeli atılan ‘Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu’nun inşaatı hızla ilerliyor.

Van Gölü kıyısında 500 metrekare alana inşa edilen tesiste, su sporlarının yanı sıra yüzlerce dalgıca eğitim verilecek. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, mülkiyeti belediyeye ait olan merkezin yapıldığı alanda mahalle muhtarlarıyla birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Gürsoy, tesisin faaliyete girmesiyle birlikte turizm anlamında ilçeye canlılık katacağını ifade ederek, “Daha önce sürekli olarak 2022 yılının Adilcevaz için yatırım yılı olacağını dile getirmiştim. Bu çerçevede gerçektende ilçemize ardı ardına yatırımlar gelmeye başladı. Yatırımlarımız çerçevesinde mülkiyeti belediyemize ait olan Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu projemiz için milletvekillerimizle birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına giderek bu konuda destek istedik. Özellikle Altyapı Yatırımlar Genel Müdürü Yalçın Beyin yardım ve destekleriyle projemiz programa alındı. Şu anda çalışmaları devam eden Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu projemiz zannediyorum bir ay içerisinde bitirilecek ve ardından ihaleyle hizmete alıp burasını ilçemize, bölgemize ve hatta ülkemize kazandıracağız. Bu çok önemli bir yatırım olacak. Dünyada 400 milyona yakın dalış tutkunu ve dalış sporunu yapan insan var. Bunların bir kısmını inşallah buraya çekeceğiz. Bu sayede ilçemiz turizm açısından harika bir yer olacak. Bu tesisin hem turizm anlamında hem de sportif anlamda ilçemize bir canlılık getireceğine inanıyorum. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen hükümetimize, milletvekillerimize, özellikle Altyapı Yatırımlar Genel Müdürü Yalçın Beye ve her zaman yanımızda olan ve bütün projelerimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız İsmail Demir Beye çok teşekkür ediyorum” dedi.

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