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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adilcevaz’da yeni stadyumun çalışmaları başladı

İHA

Adilcevaz’da yeni stadyumun çalışmaları başladı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde belediyenin girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığınca 500 seyirci kapasiteli yeni stadyumun çalışmaları başladı.
İlçede 29 yıl önce inşa edilen kum zeminli saha ile tribünlerinin kullanıma elverişsiz hale gelmesi nedeniyle ilçeye yeni bir stadyum kazandırılması için çalışma başlatıldı. Eski stadyumun yıkım çalışmalarının ardından başlatılan çalışmalarla yapılacak olan yeni stadyum, 20232024 futbol sezonuna yetiştirilecek.
Yapımı devam eden çalışmaları mahalle muhtarlarıyla birlikte yerinde inceleyen Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçeye yakışır bir stadyum kazandırdıklarını söyledi. Başkan Gürsoy, “Geçtiğimiz yıl ilimize gelen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığımız toplantıda vekillerimizle birlikte ilçemize yeni bir stadyum yapılmasının sözünü almıştık. Yaptığımız girişimlerimiz neticesinde ilçemiz sahilinde bulunan ve ilçemize yakışmayan eski stadı yıkıp daha güzel ve modern bir şekilde gençlerimize ve ilçemize kazandıracağız. Stadyum; tribünler, zemin, soyunma odaları, hakem odaları, ışıklandırması ve her şeyiyle standartlara uygun olacak olan yeni stadımız yaklaşık 20 milyon liraya mal olacak. Ayrıca sahanın çimleri yenilenecek ve stadyumun etrafını çok güzel bir şekilde çevirerek ilçemize ve bölgemize yakışır bir stadyum haline getireceğiz. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Bakanımız Kasapoğlu’na, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü olan eski Kaymakamımız Ahmet Dilsiz Beye ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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