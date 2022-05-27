Bitlis´teki PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı PKK/KCK operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4´ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Bitlis´in Tatvan ve Hizan ilçeleri ile Siirt ve İstanbul´da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4´ü tutuklanırken, 7´si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-05-27 08:35:21



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