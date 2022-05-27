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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis´teki PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama

DHA

Bitlis´teki PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı PKK/KCK operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4´ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Bitlis´in Tatvan ve Hizan ilçeleri ile Siirt ve İstanbul´da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4´ü tutuklanırken, 7´si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-05-27 08:35:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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