Arama yapılan araçta kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi

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Özcan ÇİRİŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis)(DHA)BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta kaçak cep telefonları ve sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adilcevaz ilçesi girişindeki uygulama noktasında yaptığı yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı. Armada, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen gümrük kaçağı 20 telefon ve 370 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili A.C. hakkında adli işlemlere başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-05-27 09:21:43



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