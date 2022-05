500 çocuk 'Merkezim Her Yerde' projesi etkinliğinde doyasıya eğlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan “Merkezim Her Yerde” projesi çerçevesinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Vakıfbank İlkokulunda çeşitli etkinliklerle öğrenciler doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu “Merkezim Her Yerde” projesi ile Tatvan Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından ilçede bulunan okullarda düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Gönüllü gençler ve liderleri, Vakıfbank İlkokulunda eğitim gören yaklaşık 500 öğrenciyi eğlendirmek için ve okul stresinden uzaklaştırmak için bir araya geldi. Gönüllü gençler okulun bahçesinde öğrenciler ile toplanarak şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi. Palyaçonun da bulunduğu etkinlikte çuval yarışı, ip atlama gibi unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları ile genç gönüllüler, öğretmenler ve yaklaşık 500 çocuğun katıldığı gösteriler renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklarla çeşitli etkinlikler yaparak güzel vakit geçirdiklerini belirten Gençlik Lideri Hakan İlbars, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu ‘Merkezim Her Yerde’ projesi bünyesindeki faaliyete katıldık. Tatvan’da bulunan Vakıfbank İlkokulu Müdürü bizi aradı ve gençlik müdürümüz ile bizler de çağrıya cevap verdik. Gönüllü gençler ile okulumuza geldik. Faaliyetimizi yapıyoruz. Ara ara böyle köy okullarına da gidiyoruz. İşimiz sadece eğlence değil, bazen yeri geldiği zaman bir köy okulunda kütüphane ve spor salonu ortamına uygun çizimler de yapıyoruz. Gençlerimiz ve bizler bu etkinliklerle eğleniyoruz. Faaliyetlerimizin içerisinde yüz boyama, halat çekme ve eğitsel oyunlar da var. Bu oyunları çocuklarla oyuyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz” diye konuştu.

Amaçlarının gençlik merkezine gelme imkânı olmayan çocuklara ulaşmak olduğunu söyleyen İlbars, “Tatvan Gençlik Merkezine daha önce hiç gelmemiş gençlere ulaşmak, imkânı olmayan ve gelemeyen gençlerimiz var. Onların ayağına bizler gidiyoruz. Bugün yaklaşık 500 öğrencimiz var ve bu 500 öğrenci ile etkinlik yaptık. Bayağı kalabalık bir okul. Tatvan’da gitmediğimiz okul kalmadı diyebilirim, varsa bile hocalarımızın talebi üzerine gideriz” dedi.

Etkinlikten dolayı çocukların ve öğretmenlerin çok mutlu olduklarını ve çocukların sosyalleşmesinde bu tür etkinliklerin önemli rol oynadığını dile getiren Öğretmen Nihat Kaplan da “Pandemiden dolayı yaklaşık 2,5 yıl eve kapandık. Bu süreçte eve kapanan gençler sosyalleşemediler. İnsanların yeme, içme, giyinme, barınma gibi ihtiyaçlarının dışında sosyal ihtiyaçları da var. Bu ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Bizler de gençlik merkezine böyle bir istekte bulunduk ve isteğimizi yerine getirip çocuklarımızın sosyal ihtiyacını karşıladılar. Çocukların en temel ihtiyaçlarından biri oyundur. Çocuklar bugün burada oyun oynayıp eğlendiler. Bizler de çocukların mutlu olmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı etkinlikte müzik dinletisi, çuval yarışması, yüz boyama, palyaço gösterisi, halat yarışması gibi çocukların daha önce oynadığı ve oynamadığı etkinlikler yapıldı” şeklinde konuştu.

