Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Suriye için bizim Kızıl Elma’mız, PYD/YPG ve PKK unsurlarının bir an evvel sınırımızdan temizlenmesidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Suriye için bizim Kızıl Elma’mız, PYD/YPG ve PKK unsurlarının bir an evvel sınırımızdan temizlenmesidir”

İHA

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Suriye için bizim Kızıl Elma’mız, PYD/YPG ve PKK unsurlarının bir an evvel sınırımızdan temizlenmesidir”

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, Suriye’nin kuzeyine yapılacak operasyonun artık bir zorunluluk haline geldiğini ve PYD/YPG’ye karşı verilecek mücadelenin hem düzeni sağlamak hem de İslam’ı korumak için yapılması gerektiğini belirterek, “Suriye’nin kuzeyine yapılacak operasyon ülkemiz için Kızıl Elma’dır” dedi.
Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyine yapılacak operasyonun özellikle NATO sürecinde önemli olduğunu ve hem PYD’nin hem de PKK’nın bir an önce temizlenmesi gerektiğini ifade etti. Palabıyık, “NATO süreci bize önemli bir fırsat verdi. Özellikle Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğinin görüşüldüğü günlerde ülkemizin siyaseti belirleyici bir rol oynuyor. Rusya ile Türkiye’yi karşı karşıya getirme planları anlaşıldı ve şu an Sayın Cumhurbaşkanımız bu oyunu gördü. Suriye operasyonu ile de bu oyunu bozacak inşallah. Çünkü Suriye’nin kuzeyinde ABD’nin desteklediği terör unsuru, ABD’nin Finlandiya ve İsveç’e verdiği destek ile ilişkilidir. ABD, bir taraftan terör unsurlarını desteklerken öte taraftan da terörist isimlerin İsveç’te ağırlanmasını sağlıyor. ABD bu yolla, hem terörü destekliyor ve suçlanmaktan paçayı kurtarıyor hem de terör destekçilerine yaşam alanı olarak İsveç gibi ülkeleri sunuyor, böylece, NATO’nun dengesini değiştirme çabasına da girişebiliyor. Lakin şu an tüm dengeler ülkemizin lehine değişmiş görünüyor, çünkü Türkiye PYD/YPG kartını açık biçimde masaya koydu ve karşı tarafın hamlesini bekliyor. Ülkemizin operasyonu hem NATO için hem de ABD için önemli bir denge bozucu unsur olarak ortaya çıkacaktır ve böylece Türkiye’siz hiçbir şeyin yapılamayacağı daha net anlaşılacaktır. Oluşacak yeni düzende masada olan ülkelerden biri de Türkiye’dir. Ayrıca Türkiye, İslam’ın Suriye’nin kuzeyinde yeniden güçlenmesinin de teminatıdır. Bu sebepten Suriye’nin kuzeyi temizlenmelidir" diye konuştu.

“Suriye’nin kuzeyine yapılacak operasyon ülkemiz için Kızıl Elma’dır”
Kızıl Elma ülküsünün önemli bir bağlamının olduğunu ve ülkemiz için olmazsa olmaz bir amaç barındırdığını sözlerine ekleyen Palabıyık, “Kızıl Elma bir ülküdür ve bu ülkü devletimizin önemli amacına gönderme yapar. Türkiye, kendi bölgesinde ve diğer Türk devletleri nezdinde önemli bir yere sahiptir. Kızıl Elma bir amaçtır ve bu amaç ülkemizin geleceğine işaret eder. Bağımsızlık, güçlülük, stratejik siyaset ve ekonomik liderlik gibi kavramlar bu ülküler arasındadır. Kızıl Elma, her bir alanda temel ülküdür ve en üst niteliğe işaret eder. Zaten bu sebepten savaşlarda Kızıl Tuğ’lar en öne saflardadır. Suriye ve Suriye’nin kuzeyi meseleleri birbirlerinden ayrı değildir ve ülkemiz için bölgesel bir Kızıl Elma niteliği taşımaktadır. Buradaki asıl amaç, sınırdaki terör tehdidini yok etmek ve Suriyeli kardeşlerimizi evlerine geri göndermektir. Böylece devletimiz, geleneğini de koruyarak orada yaşayacak kardeşlerimize de kolkanat gerecektir. Suriye için bizim Kızıl Elma’mız, PYD/YPG ve PKK unsurlarının bir an evvel sınırımızdan temizlenmesidir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

500 çocuk 'Merkezim Her Yerde' projesi etkinliğinde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER 500 çocuk 'Merkezim Her Yerde' projesi etkinliğinde ...
Atık malzemelerle sıfır maliyetli kütüphane kurdular
YEREL HABERLER Atık malzemelerle sıfır maliyetli kütüphane kurdular
Arama yapılan araçta kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Arama yapılan araçta kaçak cep telefonu ve sigara ele ...
Kadın astsubaylar, kız yurdundaki öğrencilere KADES'i anlattı
YEREL HABERLER Kadın astsubaylar, kız yurdundaki öğrencilere KADES'i ...
Bitlis´teki PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Bitlis´teki PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama
Bitlis'te kaçak sigara ve telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te kaçak sigara ve telefon ele geçirildi
Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Adilcevaz’da yeni stadyumun çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Adilcevaz’da yeni stadyumun çalışmaları başladı
Adilcevaz’daki ‘Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu’ inşaatı hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Adilcevaz’daki ‘Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu’ ...
Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Bu ülkede FETÖ’cülerden sonra kaçan tek isim 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu’dur"
YEREL HABERLER Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Bu ülkede ...
Bitlis’ten yurtdışına yerli filtre ihracatı
YEREL HABERLER Bitlis’ten yurtdışına yerli filtre ihracatı
Güroymak’taki çiftçilere fasulye tohumu dağıtımı
YEREL HABERLER Güroymak’taki çiftçilere fasulye tohumu dağıtımı
Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
Bitlis’te PKK/KCK operasyonunda 11 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis’te PKK/KCK operasyonunda 11 gözaltı
‘1. Bitlis Kitap Fuarı’ kapılarını okuyuculara açtı
YEREL HABERLER ‘1. Bitlis Kitap Fuarı’ kapılarını okuyuculara açtı
Adilcevaz´da mayıs sonu kar yağışı
YEREL HABERLER Adilcevaz´da mayıs sonu kar yağışı
Adilcevaz’da mayıs ayında kar sürprizi
YEREL HABERLER Adilcevaz’da mayıs ayında kar sürprizi
Ceza İnfaz Kurumunda fidan dikim etkinliği
YEREL HABERLER Ceza İnfaz Kurumunda fidan dikim etkinliği
 'Ahlat'taki mezar taşları Türk tarihini okumayı öğretiyor'
YEREL HABERLER  'Ahlat'taki mezar taşları Türk tarihini okumayı ...
Manda sürüsünden kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Manda sürüsünden kartpostallık görüntüler
Prof. Dr. Birol Akgül: “Nemrut’ta bakır ve demir madeninin olma ihtimali çok yüksek”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Birol Akgül: “Nemrut’ta bakır ve demir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.