Bitlis´te 15 kişilik minibüsten 42 kaçak göçmen çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te jandarma ekiplerinin takibe alarak durdurduğu 15 kişilik minibüste 42 Afganistanlı düzensiz göçmen yakalanırken, araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün akşam saatlerinde takibe aldıkları bir minibüsü Ölek mevkiindeki arama kontrol noktasında durdurdu. Jandarma ekiplerinin durdurup arama yaptığı 15 kişilik minibüsten, yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 42 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile organizatörlük yaptığı tespit edilen araç sürücüsü H.E., yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan H.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-05-27 18:21:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.