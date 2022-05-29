Adilcevaz’da Efeler Ligi’ne yükselme kutlaması

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı’nın playoff karşılaşmaları sonrası lig şampiyonu olarak Efeler Ligi’ne yükselmesi nedeniyle Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir kutlama yapıldı.

TÜRŞAD Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı’nın, Axa Sigorta Efeler Ligi’ne yükselmesi sebebiyle gecikmeli yapılan kutlamaya Kaymakam İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve çok sayıda davetli katıldı. Çocuklardan oluşan mehter takımının gösterisinin ardından konuşan Kaymakam İsmail Demir, 2022 yılının Adilcevaz'ın yılı olacağını belirterek, “Bugün tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Çok heyecanlıyız, çok gururluyuz. TÜRŞAD başarıdan başarıya koşuyor. Bu başarının mimarlarını tebrik ediyorum” dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise TÜRŞAD’ın Efeler Ligi’ne yükseldiğini aktararak, “Bu bizler için büyük bir adımdır. Tüm teknik ekibi ve sporcuları tebrik ediyorum” diye konuştu.

TÜRŞAD Spor Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi de alınan başarının tüm Adilcevaz'ın başarısı olduğunu söyleyerek, “Bizlere maddi ve manevi destekte bulunan başta Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Adilcevaz’a bir sözüm vardı. Şampiyon olacağız demiştim, şu an ki durumumuz Efeler Ligi’ne yükseldik. Bundan sonra Avrupa Ligi'ne yükselmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Katılımcılar tarafından kupanın kaldırılması ve havai fişek gösterisinin ardından kutlama programı son buldu.

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