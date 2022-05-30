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Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Diyarbakır Anneleri ile umutlar 1000 oldu”

İHA

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Diyarbakır Anneleri ile umutlar 1000 oldu”

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, Diyarbakır Anneleri’nin evlat nöbetinde 1000 günü geride bırakmalarının özellikle bölge halkı tarafından yakından takip edildiğini, desteklendiğini ve bu durumun bölge halkına umut olduğunu belirterek, “Diyarbakır Anneleri ile umutlar 1000 oldu” dedi.
Doç. Dr. Adem Palabıyık, Diyarbakır Anneleri’ne ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, Diyarbakır Anneleri sayesinde bölgede HDP’nin ve PKK’nın etkisinin kalmadığını ve artık halkın PKK terör örgütüne aşikar biçimde meydan okuduğunu ifade etti. Palabıyık, “Bölge halkı bir dönem PKK ile alakalı olarak pek konuşamazdı, çünkü terör örgütünün halk üzerinde tehditkâr bir tavrı vardı. Bunu hem PKK hem de sivil bileşenleri her an yapabilmek için fırsat kollardı. Özellikle HDP, PKK’nın basın sözcüsü gibi çalıştığı için PKK’nın aleyhine olan her konuda bir refleks gösterir ve adeta PKK adına insanları tehdit ederdi. Bu tür tavırlardan dolayı bölge halkı PKK karşıtlıklarını rahatça ifade edemezlerdi. Bende defalarca PKK karşıtlığımı ifade ettim ve ciddi tehditler aldım. Fakat hem devletimizin olağanüstü başarısı hem de Diyarbakır Anneleri ile birlikte süreç hızla değişti. Hacire annenin terlikleriyle duvarlarını ve kapılarını dövdüğü HDP il binası adeta deprem yaşamış gibi oldu. En başta kimse ne olduğunu anlamadı ama Hacire anne vazgeçmeyecekti ve vazgeçmedi. Kapıların camlarını aşağı indirdi ve HDP il binasını adeta titretti. Bu ilk defa oluyordu çünkü kimse PKK’nın caniliğinden dolayı böyle bir girişimde bulunmaya cesaret edememişti ama HDP il binası bir kadın eliyle, bir anne eliyle ve terliklerle sözün tam manasıyla adeta tokatlandı. HDP ve PKK, bir annenin karşısında ilk defa bu kadar çaresiz kaldı ve tabiri caizse kuyruklarını kıstırıp geri çekildiler. Hacire annenin o çıkışı bin aileye derman oldu. Evlatlarını kaybeden anneler dermanlarını HDP’nin binası önünde bekleyerek aramaya başladılar. HDP’ye ‘PKK işbirlikçisi’ dediler, PKK’ya ‘terör örgütü’ dediler ve hiç korkmadan eylemlerine devam ettiler. Cesaretlerini korudukça evlatlarını kazandılar. Daha da cesaretlendiler. Sadece Diyarbakır’a değil; Muş’a, Van’a, Hakkâri’ye de umut oldular. Yani Diyarbakır Anneleri ile hamdolsun umutlar 1000 oldu" diye konuştu.

“Diyarbakır Anneleri, HDP’nin ve PKK’nın canına okudu”
HDP’nin her konuda sözü olmasına rağmen Diyarbakır Anneler ile alakalı hiçbir politikalarının olmadığını ve söyleyecek söz bulamadıklarını sözlerine ekleyen Palabıyık, “HDP’nin terör siyaseti anneler karşısında adeta diz çöktü. Çünkü HDP hiçbir zaman annelere karşı bir siyaset geliştiremedi. Anneler, halkın vicdanına seslendi ve haklıydılar. HDP, bu haklılık karşısında hiçbir zaman başarı elde edemedi. Başaramadıkça çirkinleşti, anneleri provoke etti, kışkırttı ama hiçbir zaman başarı elde edemedi. Anneler adeta HDP’nin ve PKK’nın canına okudu. Özellikle geri gelen evlatlar, PKK’daki çözülmeyi de arttırdı. PKK artık ülkemizde tutunamadığı için PYD’nin saflarına geçti ve terör faaliyetlerine Suriye’nin kuzeyinde devam etmeye başladı. İnşaallah, ordumuz Suriye’nin kuzeyini de temizleyince PKK sorunu gündemimizden sonsuza kadar kalkacaktır” dedi.

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