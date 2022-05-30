Kaçak avlanan 1,5 ton inci kefali ele geçirildi



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, jandarmanın yaptığı denetimlerde kaçak avlanan, 1 tonu canlı olmak üzere 1,5 ton inci kefali ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan, üremek için 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göçen ve bu süreçte avlanılması yasaklanan inci kefali ile ilgili denetim yaptı. Uludere köyü yakınlarındaki denetimlerde, 1 tonu canlı olmak üzere 1,5 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar, yeniden Van Gölü'ne bırakılırken, 500 kilo inci kefali de imha için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçak avlandığı belirlenen kişiye ise 2 bin 525 TL ceza kesildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-05-30 14:23:43



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