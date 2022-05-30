

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS Eğitim ve Tanıtım Vakfı (BETAV) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Bitlis Kitap Fuarı sona erdi. Yazar İnci Aral´ın onur konuğu olduğu fuara 40´ı aşkın yazar, gazeteci, akademisyen katılırken, 30´un üzerinde söyleşi yapıldı ve mini konserler düzenlendi.

Bitlis´te Bitlis Etiğim ve Tanıtım Vakfı öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Kitap Fuarı'na Valilik, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eren Üniversitesi destek verdi. 25-29 Mayıs tarihleri arasında 5 gün süren ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği fuarın son gününde Birsen Temir Saraç´ın yönettiği söyleşide gazeteci Buket Güler, 'Haberin önü ve arkası' konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Akademisyen Erol Mütercimler komplo teorisi, akıl oyunları ve stratejiyi anlatırken, 2023 yılının değişim yılı olacağını belirtti. Beyin cerrahı, yazar ve düşünür Prof. İsmail Hakkı Aydın insan beyninin özelliklerinden başlayarak, dünyadaki büyük dijital dönüşümü ve yapay zekayı, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı ise önce Doğu Akdeniz´deki gelişmeleri ve 'isim babası' olduğu 'Mavi Vatan' ile Montrö Anlaşmasını anlattı.

1. Bitlis Kitap Fuarı´nın son söyleşisine ise bine yakın belgesele imza atan Nebil Özgentürk katıldı. Necdet Saraç´ın yönettiği söyleşinin ardından kitap fuarı sona erdi.

DALKIRAN: HAYALİMİZ GERÇEK OLDU

Fuar kapanış töreninde ise önce Bitlis Halk Oyunları kente özgü oyunları sergiledi. Ardından Balcılık Marka Ödül Töreni ile ilk üçe girenlere ödülleri verildi. Kapanışta konuşan BETAV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, "Böyle bir fuar düzenlemek ortak hayalimizdi, bu hayal gerçek oldu. Bu hayalin gerçekleşmesini sağlayan, katkı sunan herkese teşekkür ederim" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-05-30 18:34:49



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