Avrupa’nın en büyük kraterinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam yürüyüşü

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Avrupa Obezite Günü dolayısıyla Avrupa’nın en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü çevresinde yürüyüş etkinliği düzenledi.

Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama dikkat çekmek amacıyla Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) okuyan gönüllü gençlerle birlikte Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut kalderasına yürüyüş etkinliği düzenleyen Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü farkındalık oluşturdu. Bitlis İl Sağlık Müdürü Dr. Emine Kübra Dindar Demiray’ın katıldığı yürüyüş etkinliği çerçevesinde 2 bin 250 rakım yükseklikteki kaldera içine kadar yürüyüş yapılarak, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama dikkat çekildi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Bitlis İl Sağlık Müdürü Dr. Emine Kübra Dindar Demiray, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa raporuna göre Avrupa’daki yetişkinlerin yüzde 59’unun obez veya aşırı kilolu olduğu ve neredeyse her üç çocuktan birinin ya aşırı kilolu ya da obez olduğuna dikkat çekti. Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemine vurgu yapan Demiray, “Obezite özellikle tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve birçok kansere sebep olabiliyor. Bu bağlamda biz de Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü olarak Bitlis Eren Üniversitesinin gönüllü öğrencilerimiz ile birlikte Avrupa Obezite Günü’nü Avrupa’nın en büyük krater gölü olan Nemrut’ta yaptık. Obezite yürüyüşümüzü yaklaşık 70 kişi ile 10 bin adım atarak gerçekleştirdik. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

İnsanların sağlık açısından günde en az 10 bin adım atmaları gerektiğini belirten Öğretim Görevlisi Yakup Enes Çam ise “Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünün düzenlediği obezite farkındalık yürüyüşü çerçevesinde Nemrut’ta yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. İnsanlara tavsiyemiz günde en az 10 bin adım atmaları gerekmektedir. Bizler de Beslenme ve Diyetetik Topluluğu olarak yaklaşık 30 öğrencinin katılımıyla bu etkinliği yapmış bulunmaktayız. Türkiye olarak obezite yönünden maalesef çok geride kalmış bir ülkeyiz. Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan son açıklamaya göre, Avrupa’da Türkiye obezite bakımından birinci sıradadır. Maalesef bizler de insanlara fiziksel aktiviteyi arttırmaya yönelik en az 10 bin adım kampanyamız ile birlikte bu yürüyüşümüzü yapmış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

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