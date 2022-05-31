Bitlis merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkezli 6 ilde, jandarma tarafından düzenlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarını işlediği belirlenenlere yönelik Bitlis merkezli Aydın, Siirt, Muğla, Diyarbakır ve Muş'ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı; ev ve iş yerlerindeki aramalarda da 13 akıllı cep telefonu, 2 tuşlu cep telefonu, 17 SIM kart, 4 hafıza kartı, 58 DVD CD, 4 kaset, 14 fotoğraf makinesi film rulosu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-05-31 17:42:19



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