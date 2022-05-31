Nemrut Krater Gölü'nde 'Avrupa Obezite Günü' etkinliği



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Avrupa Obezite Günü'ne dikkat çekmek amacıyla Nemrut Krater Gölü´nde yürüyüş etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, 112 çalışanları ve Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri katıldı. Etkinlik, Nemrut Dağı zirvesindeki Nemrut Kalderası´nda bulunan sıcak göl kıyısında yürüyüş ile başlayıp soğuk göl kıyısında son buldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Demiray, Avrupa Sağlık otoritelerinin 22 Mayıs´ı 'Avrupa Obezite Günü' olarak ilan ettiklerini, obezitenin global bir sorun olduğunu söyledi. Dr. Demiray, "Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa´da yüzde 55 oranında obez ve aşırı kilolu olduğunu belirtmektedir. Günden güne bunun daha artacağı belirtiliyor. Obezite özellikle tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve birçok kanser çeşidine sebep olabiliyor. Bu bağlamda biz de Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü olarak, Bitlis Eren Üniversitesi gönüllü öğrencileriyle birlikte Avrupa Obezite Günü´nü Avrupa´nın en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü kıyısında yaptık" dedi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan ve sıcak ile soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyo çeşitliliğiyle yoğun ilgi gören 2 bin 500 rakımlı Nemrut Kalderası´nda düzenlenen yürüyüş etkinliğinin ardından halay çekildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-05-31 18:36:59



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