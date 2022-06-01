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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nemrut Kalderasına ziyaretçi akını

İHA

Nemrut Kalderasına ziyaretçi akını

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Avrupa’nın en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve Kalderası ziyaretçi akınına uğruyor.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, yaz ve kış güzelliği ile Türkiye’nin dört bir tarafından adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Yolu kardan temizlenen ve Mayıs ayının ortalarında turizm sezonuna açılan Nemrut Kalderası, sıcak havayı fırsat bilen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Baharla birlikte yeşilin tonlarının görsel şölen sunduğu doğasıyla ziyaretçilere ev sahipliği yapan kaldera, doğal güzelliklerin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası ve biyoçeşitliliği ile de dikkat çekiyor. Doğal güzellik, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Havadan görüntülenen kaldera, muhteşem ve eşsiz görüntüsüyle adeta kendine hayran bırakıyor.

“Türkiye’de fotoğraf çekilebilecek en güzel yerlerden biri”
Nemrut kalderasına ilk defa geldiğini söyleyen Zübeyde Özdemir, “Bu yıl hayatımın en uzun kış sezonunu yaşadım. Kış mevsimi de güzeldi ama yazı yaşıyor olmak çok güzel. Nemrut’a ilk defa geldim. Hiçbir gölü bu kadar lacivertimsi görmedim. Bitlis’in kendine has bir doğası var. Nemrut’u da görmek doğayı çok daha güzel hale getiriyor. Kafamdaki Bitlis profilini çok daha güzel hale getirdi. Bugün Nemrut’ta birçok fotoğraf çekme şansımız oldu. Nemrut’un görüntüsü o kadar güzel ki insanın fotoğraf çektikçe çekesi geliyor. Türkiye’de fotoğraf çekilebilecek en güzel yerlerden biridir. Bence herkesin gelip görmesi gereken yerlerdendir ve görmeyen çok şey kaçırıyor” dedi.
Nemrut’un doğa harikası bir yer olduğunu belirten Elifnur Ay ise “Her anını fotoğraflamak istiyoruz. Kesinlikle herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Burada arkadaşlarımız ile vakit geçirdik, yürüyüş yaptık ve bol bol fotoğraf çektik. Kesinlikle çok güzel zaman geçirilebilecek bir yer diyebilirim” şeklinde konuştu.

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