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'Dark' ve 'Buffy' ile uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

DHA

'Dark' ve 'Buffy' ile uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor


Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 4 yıldır görev yapan eğitimli köpekler `Dark´ ve `Buffy´, bu yılın ilk 4 ayında düzenlenen operasyon ve denetimlerde 17 kilo uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı.
Ankara Gölbaşı´ndaki Köpek Eğitim Merkezi´nde 3 aylık sıkı eğitimlerini tamamlayan narkotik köpekler, gönderildikleri görev yerlerinde operasyonlara katılıyor. Bitlis'te, polis uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını sürdürürken, en büyük yardımcıları ise eğitimli köpekler oluyor. Eğitimli köpekler Dark ve Buffy, 2022 yılının ilk 4 ayında düzenlenen operasyonlarda ve yapılan denetimlerde 17 kilo uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü´nde 4 yıldır görev yapan köpek eğitmeni polis memuru Ufuk Güldalı, köpeği Dark'a verdiği eğitimde, avcılığı ve sosyalliği öğrettiğini, gün içerisinde de koku alma duyusunu daha da geliştirmek için çeşitli egzersizler yaptırdığını söyledi.
'KÖPEKLERİN TEPKİ VERDİĞİ HİÇBİR YER BOŞ ÇIKMAMIŞ'
Köpeğin zulalanmış uyuşturucuyu bulması için önce kolay yerleri seçtiklerini, bunu zorlaştırarak koku alma duyusunu da her geçen gün artırdıklarını belirten Güldalı, bu zamana kadar köpeklerin yoğunlaştığı veya tepki verdiği bir yerin boş çıkmadığını söyledi. Güldalı, "Bize çok büyük yardımları oluyor. Biz arama kararımızı aldıktan sonra hiçbir şekilde arkadaşlarımız araca elini sürmez. Köpek idarecisi arkadaş aracı hazırlar. Köpeğin sıkıntı yaşayacağı herhangi bir materyal varsa ortadan kaldırılarak, aramaya geçilir. Arama yapılacak yerde ve araçta ilk önce köpek mülaki olur. Köpeği yanıltmamak adına bu şekilde davranırız. Çok iyi yakalamalarımız oldu. Köpek kurstan ayrılırken sadece temel eğitim almış oluyor. Köpek zulayı veya farklı yakalamaları sahada öğreniyor. Bu yüzden İstanbul´da farklı yerde çalışmanın avantajını yaşadık. 2020´den beri Bitlis´te birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Dark, 25 Haziran 2016 doğumlu. Daha önce de İstanbul´da kargo aktarma ve havalimanında birlikte çalıştık" dedi.
'ARAÇLARIN DOĞAL KOKUSUNU DA HAFIZASINDA TUTUYOR'
Köpeğin branşa girmeden önce ezberini bozacak veya onu zorlayacak şekilde saklamalar gerçekleştirdiklerini de söyleyen Güldalı, "Bu süreç önce kolay saklamalarla başlar. Köpeğimizi öncelikle alıştırırız. Sonra bu aramalar gitgide zorlaşır. Köpeğimize daha derin saklamalar yaparız. Köpek aracın doğal kokularını da hafızasında tutuyor. Ekstra bir koku hissettiğinde köpek orada bir şey olduğunu bize belli ediyor. Diğer köpeğimizin ismi de 'Buffy´dir. Hem idarecimiz hem köpeğimiz yeni. Buffy yaklaşık 1,5 yaşında. Yaklaşık 1 yıldır beraber çalışıyoruz. Ankara´da gerekli eğitimlerini tamamladı. Onun da çok güzel yakalamaları var. İnşallah daha güzel yakalamaları olur" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN
2022-06-01 10:50:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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