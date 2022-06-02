Bitlis'te 4 göçmen kaçakçısına tutuklama

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen, 'organizatör' tabir edilen 8 şüpheliye yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü, tutuklanırken, 1'i adli de kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 8 organizatöre yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-06-02 09:30:23
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