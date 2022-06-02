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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan heyetinden Van ve Ağrı’daki seralara inceleme ziyareti

İHA

Tatvan heyetinden Van ve Ağrı’daki seralara inceleme ziyareti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde genç girişimciler tarafından kurulması planlanan sera yatırımı öncesinde örnek uygulamaları yerinde görmek için Van’ın Çaldıran ve Ağrı’nın Diyadin ilçelerinde bulunan seralara inceleme ziyareti gerçekleştirildi.
Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, TOBB Bitlis Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı Bilal Kardoğan, TATSO Genel Sekreteri Mücahit Diksin, GGK ve TOBB Bitlis Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) üyelerinin yer aldığı heyet, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi ile Van Çaldıran ve Ağrı Diyadin ilçelerinde kurulan jeotermal su ısıtmalı sera işletmelerini ziyaret etti. Ziyaret programı çerçevesinde ilk olarak sebze ve meyve üretiminin gerçekleştirildiği Çaldıran ilçesinde bulunan Çaldıran Jeotermal Tarım A.Ş.’ye ait sera işletmesini ziyaret eden heyet üyeleri, firma yetkilileriyle birlikte tesisi gezerek, serada üretimi yapılan ürünler ve tesis hakkında bilgiler aldı.
İşletme ziyaretinden sonra yöneticileriyle kısa bir toplantı gerçekleştiren heyet üyeleri, sektör ve yatırım ile ilgili fikir ve bilgi alışverişinde bulundu.
Van’ın Çaldıran ziyaretinden sonra Ağrı’nın Diyadin ilçesine geçen Tatvan heyeti, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali ile birlikte jeotermal ısıtmalı serada domates üretimi gerçekleştirerek yurt dışına ithalat yapan Diyadin Jeotermal Turizm Seracılık ve Ticaret A.Ş. firmasına ait sera işletmesini ziyaret etti. İşletme yetkilileriyle birlikte serayı gezip, serada üretilen ürünleri inceleyen heyet üyeleri; kurulum maliyetleri, üretim kapasiteleri ve diğer teknik konularla ilgili bilgiler aldı.
Yapılan inceleme gezilerinin ardından Ağrı il merkezine geçen Tatvan heyeti, son olarak Ağrı Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili konuşan Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, gerek Çaldıran ve gerekse Diyadin ilçesinde kurulan iki işletmeninde seracılık alanında örnek uygulamalar olduğunu dile getirdi. Ziyaret ettikleri örnek uygulamaların bir benzerini Tatvan’a da kazandırmak istediklerini dile getiren Kaymakam Erdemir, bu anlamda gerçekleştirilen ziyaretin oldukça verimli geçtiğini kaydetti.
Gerçekleştirilen ziyaretin önemine vurgu yapan TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit ise ziyaret vesilesiyle örnek uygulamaları yerinde görüp inceleme imkanı bulduklarını kaydetti.
TOBB Bitlis GGK Başkanı Bilal Kardoğan da, özellikle pandemi sürecinde tarım sektörünün ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahit olduklarını dile getirerek, genç girişimciler olarak Tatvan’da benzer bir işletme kurmak istediklerini belirtti. Gerçekleştirilen gezinin henüz planlama ve araştırma aşamasında olan yatırım için önemli fikirler verdiğini kaydeden Kardoğan, jeotermal ısıtma modeli ile Tatvan’da bir sera kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

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