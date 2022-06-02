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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan Belediyesinden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı desteği

İHA

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavı desteği veriliyor.

Tatvan Belediyesinden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı desteği

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavı desteği veriliyor.
18 Haziran tarihinde yapılacak YKS öncesi, öğrencilerin stresini azaltmak ve eksikliklerini tespit etmelerini sağlayacak olan deneme sınavı, Tatvan Sergi ve Kongre Salonunda yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor. AYT ve TYT sınavına girecek 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar toplamda yapılacak 16 deneme sınavında üniversite okuma hayali için ter döküyor. Sınav öncesi seri denemeler ile kendilerini sınama imkanı bulan öğrenciler, bu denemelerde ücretsiz olarak faydalandıkları için Tatvan Belediyesine teşekkür ettiklerini söyledi.
Yaklaşan sınav öncesi öğrencilerin heyecanını yenmesi, soru çözme pratiklerinin gelişmesi ve eksik konuları hatırlamaları için oldukça önemli olduğunu söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.
Sınav öncesi yapılan denemeler ile yanlışlarını görme imkânı bulduklarını söyleyen Nurhayat Demir, “Sınava çalışma sürecimiz çok güzel gidiyor. Bu denemeler de bizler için çok faydalı oluyor. Kendimizi denemek adına büyük sınavdan önce çok olumlu oluyor. Yanlışlarımızı ve yapamadığımız soruları görüp üzerine çalışma zamanı buluyoruz. Sınava 15 gün kalmışken denemeler bizim için çok faydalı. Öncellikle başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şu an bizim için 12 deneme çok faydalı oluyor. Şimdiden sınava girecek herkese hayırlı olsun. İnşallah herkes elinden geleni yaparak en iyi yerlere gelir” diye konuştu.
Deneme sınavlarının çok faydalı olduğunu belirten Batuhan Arda Işık ise “Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Tabi zorlu bir süreç olduğu için bizleri de zorluyor. Günümü epey soru çözerek geçiriyorum. Sağ olsun belediyenin de yardımıyla ücretsiz deneme sınavlarına katıldık. Bugün girdiğim deneme sınavı orta derecede zorluğu vardı. Fazla zorlanmadım. Sınava az bir zaman kalmışken bu deneme sınavlarının faydası bizlere çok olacak. Bu imkânı bizleri sunan belediyemize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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