Tatvan’da otomobille kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

– VanTatvan karayolunda otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün öğle saatlerinde Tatvan – Van karayolunun 65. kilometresinde bulunan Kuskunkıran Tüneli girişindeki kavşakta meydana geldi. F.T. yönetimindeki 72 ABD 816 plakalı KIA marka otomobil ile S.A. yönetimindeki 06 HLV 43 plakalı Ford marka kamyonet, belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavşaktan dönüş almaya çalışırken çarpıştı. Meydana gelen kazada aynı aileden S.A., H.A., F.A., N.A., Y.A., A.A. ve Y.A. ile Ö.T., E.E., F.T., L.Ş., G.T. ve M.D.T. yaralandı.

Kazaya karışan iki araç kullanılmaz hale gelirken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan ve Bitlis’teki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.