Bitlis’te 89 kilo uyuşturucu geçirildi

Bitlis’te durdurulan tırda narkotik köpeği Cesur’un da katılımıyla yapılan aramada 80 kilo eroin ve 9 kilo metemfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda yol kontrol noktasında bir tırın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Tır ve dorsesinde uyuşturucu madde arama köpeği Cesur’un tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 155 paket halinde 80 kilo 220 gram eroin ve 9 kilo 380 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulmuş, şüpheli İ.S. isimli şahıs ise gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu maddeyi imal eden, ticaretini yapan şahıs ya da şahıslarla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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