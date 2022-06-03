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TIR'daki 89 kilo uyuşturucuyu 'Cesur' buldu

DHA

TIR'daki 89 kilo uyuşturucuyu 'Cesur' buldu


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın durdurduğu TIR'da narkotik köpeği 'Cesur' ile yapılan aramada, 89 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi. 
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde kontrol noktası oluşturarak denetim yaptı. Durdurulan TIR'da, narkotik dedektör köpeği 'Cesur' ile detaylı arama yapıldı. Dorsenin çeşitli yerlerine gizlenen 80 kilo 220 gram eroin ile 9 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi. TIR sürücüsü İ.S. ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-06-03 14:22:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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