Bitlis’in Ahlat ilçesinde “Minik Arkeologlar İş Başında” projesi çerçevesinde öğrenciler müze bahçesinde kendileri için oluşturulan alanda kazı yaptı.

Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) tarafından hazırlanan, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Müzesi’nin paydaş olduğu “Minik Arkeologlar İş Başında” projesi hayata geçirildi. Çocukları arkeoloji bilimiyle tanıştırmak, arkeoloji bilimini sevdirmek ve eser koruma bilincini oluşturmak ve öğretmek amacını taşıyan proje ile her gün 15 öğrenci uygulamalı olarak arkeologlardan eğitim alıyor. Bir hafta sürecek olan uygulama eğitimleri alan öğrenciler; bilimsel arkeolojik kazı tekniklerini, antik dönem sikke basma, kök boya uygulama tekniklerini, eser restorasyonu ve konservasyonunu deneyimleyerek öğreniyor.

Ahlat Müzesi bahçesinde eğitim için oluşturulan kazı alanını ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet eden Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, projenin çocuklar açısından oldukça olumlu yansımalarını şimdiden gördüklerini söyledi. Kaymakam Fikret Dağ, “Minik Arkeologlar İş Başında projemize başladık. İnşallah çocuklarımız için hayırlı olur. Proje ile çocuklarımız için burada bir eğitim alanı oluşturduk. Arkeoloji bilimini ve tarihi eserlerin korunması sevgisini çocuklarımıza aşılıyoruz. Çocuklarımız kendileri için oluşturulan alanda, uzmanların denetiminde kazı yapıyorlar. Kazıları da arkeoloji bilimine uygun olarak kodluyorlar. Birde bugünün hatırasına kurşun pullarla hazırlanan sikke çocuklara hediye ediliyor. Böylelikle çocuklarımızın zihninde arkeoloji bilimini ve tarihi eserleri koruma içgüdüsünü yerleştiriyoruz. Projemiz ADER tarafından hazırlandı. kaymakamlık ve müze paydaş olarak projeye katılmaktayız. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüze de projemize sağlamış oldukları finansal destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek ise ADER tarafından hazırlanan ve kaymakamlık ile müzenin paydaşlığında yürütülen "Minik Arkeologlar İş Başında" adlı proje bünyesinde uygulamalı eğitimlerin müze bahçesinde bulunan arkeolojik eğitim alanında başladığını belirterek, “Projeyle; öğrencilerimizi arkeoloji bilimiyle tanıştırmak, onlara arkeolojiyi sevdirmek, eser koruma bilincini kazandırmak, geçmişi hissetmelerini ve geçmişle gelecek arasında bağ kurmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Öğrencilerimiz, arkeolojik eğitim alanında bir hafta boyunca teknik personellerimizin denetiminde bilimsel arkeolojik kazı tekniklerini, eserin restorasyon ve konservasyonunu, antik dönemde sikke basım ve kök boya uygulama tekniklerini deneyimleyerek öğrenecekler. Bu güzel projeyi öğrencilerimize kazandıran İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, kaymakamlığımıza, ADER'e ve proje uygulamalarına başladığımızdan itibaren bizimle işbirliği içerisinde olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

ADER Başkanı Samet Adıyaman, projenin hayata geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Projemizde ilk olarak yaklaşık 40 öğrenciyle Göbeklitepe, Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki müze ve tarihi yerler ziyaret edildi. Projemizin bu ayağında ise her gün farklı okullardan 15 öğrenciye uygulamalı eğitim veriliyor. Bu güzel projeye finansal destek veren başta İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, kaymakamlığımıza, müze müdürlüğüne ve proje uygulamalarına başladığımızdan itibaren bizimle işbirliği içerisinde olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Proje bünyesinde eğitim alan öğrenciler ise ilk defa kazı yaptıklarını belirterek, projenin hayata geçirilmesinden dolayı yetkililere teşekkür ettiler.

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