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DHA ekibi, Sehi Ormanları'nın güvenliğinin sağlandığı üs bölgesini görüntüledi

DHA

DHA ekibi, Sehi Ormanları'nın güvenliğinin sağlandığı üs bölgesini görüntüledi


Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)TERÖR Örgütü PKK'nın sözde 'Garzan Eyaleti' olarak adlandırdığı Sehi Ormanları bölgesi, yürütülen 'Eren' ve 'Yıldırım' operasyonlarıyla teröristlerden temizlendi. 38 yılda 170 terör olayının yaşandığı Sehi Ormanları, artık ASELSAN'ın geliştirdiği modüler üs bölgeleriyle korunuyor. Kurulan Gazitepe ve Kapı Tepe üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik 7 gün 24 saat el tetikte gözetleme yapıyor.
Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Hizan ilçesinin sınırından başlayan bir tarafı Siirt'in Baykan, bir tarafı ise Diyarbakır yönüne doğru uzanan binlerce kilometrekarelik alana sahip Sehi Ormanları, teröristlerden temizleniyor. Bölgedeki ilk eylemini 15 Kasım 1984'te Sehi Ormanları bölgesindeki Sarıkonak köyündeki jandarma karakoluna yapan terör örgütü PKK'nın yaptığı saldırılarda, bugüne kadar 33 güvenlik görevlisi şehit oldu, 31 vatandaş öldü, 62 güvenlik görevlisi ile 12 vatandaş ise yaralandı. Mehmetçiğin operasyonlarında ise 127 terörist etkisiz hale getirildi.
TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRILMIYOR
Terör örgütü PKK/KCK tarafından sözde 'Garzan Eyaleti Sehi Ana Barınma Alanı' olarak adlandırılan bölgenin teröristlerden tamamen temizlenmesi için bugüne kadar yüzlerce operasyon yapıldı. Alan hakimiyeti ile birlikte de bölgeye peş peşe ASELSAN'ın geliştirdiği son teknoloji ile donatılmış modüler üs bölgeleri kuruldu.
PKK´nın ilk eylemini yaptığı Sarıkonak köyüne yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki bulunan 1840 rakımlı Gazitepe'ye 2 yıl önce üs bölgesi kuruldu. Kapı Tepe ile birlikte bölgeyi tamamen güvenli hale getiren Gazitepe Üs Bölgesi'ni Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi görüntüledi. Bölücü terör örgütü mensuplarının yıllarca barınma ve geçiş noktası olarak kullandığı bölgeye kurulan üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.
118 MAĞARA, SIĞINAK VE DEPO İMHA EDİLDİ
Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Tufan Yılmaz, bölgede yürütülen operasyonlarda 118 mağara, sığınak, depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini belirterek, "Operasyonlarda ayrıca 26 makineli piyade tüfeği, 47 bin 231 fişek, 42 el bombası, 41 mayın/el yapımı patlayıcı ve 10 ton muhtelif yaşam, giyim tıbbi malzeme ele geçirildi. Başarılı operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütü mensupları lojistik kaynaklardan mahrum kalmış ve Sehi Ormanları bölgesini terk etmişlerdir. Bölge, bölücü terör örgütü mensuplarından tamamen arındırılmıştır. 12 Ocak 2021 tarihinde Kıcan Tepe bölgesinde teröristlerin kış sığınağı bulunmuş ve biri Turuncu kategoride olmak üzere, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Gazitepe Üs Bölgesi´nin açılması ile Bitlis'in en önemli ana barınma alanı olan Sehi Ormanları bölücü terör örgütü mensuplarından temizlenmiş, yapılan başarılı operasyonlar neticesinde farklı bölgelere kaçmak zorunda kalan sözde Garzan eyaleti sorumlusu da dahil olmak üzere toplam 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. 
'SEHİ BARINMA VE GEÇİŞ NOKTASI OLARAK KULLANILIYORDU'
Binbaşı Yılmaz, Sehi ormanlık bölgesinin uzun yıllar bölücü terör örgütü mensuplarınca barınma ve geçiş noktası olarak kullandıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Bölücü terör örgütü mensuplarınca Sehi ana barınma alanı olarak büyük öneme sahiptir. PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca Sehi Ormanları, ana barınma alanı, sözde orta sahaya bölücü terör örgütü mensubu aktarımı ve geçiş güzergahı olarak kullanıldığından örgüt için hayati önem kazanmıştır. Gazitepe ve Kapı Tepe üs bölgelerinin kurulması ile birlikte bölgede alan hakimiyeti sağlanarak, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanları ortadan kaldırılmıştır. Ve bölge emniyetli hale getirilmiştir. Bölgenin sürekli kontrol altına alınması ile teröristlerin eylem arayışı faaliyetleri ise ortadan kalkmıştır. Terör tehdidinin ortadan kalkması ile birlikte Sehi Ormanları bölgesinde yaşayan halkın, yeniden tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerine başladı. Çevre illerden gelen göçerler bölgedeki yaylaları kullanmaya başladı, ayrıca bölgede 1998 yılında planlanan Kayalıbağ-1 ve Kayalıbağ-2 göletinin projelendirme çalışmalarına da yeniden başlandı." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN
2022-06-04 11:08:06

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