Bitlis’te eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Bitlis merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı PKK/KCK operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi çerçevesinde ilimiz merkezli Tatvan ve Ahlat ilçelerimizde, Ağrı, Ankara ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda; terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemlere başlanılmıştır. Ayrıca şahısların yapılan ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir” denildi.

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