Bitlis merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu; 8 gözaltı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında, Bitlis merkezli Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Ağrı, Ankara ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev aramalarında ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-06-07 20:05:22



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