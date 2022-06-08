BEDESTEM’den yıl sonu sergisi

Bitlis'in Ahlat Belediyesi Destek Merkezinin (BEDESTEM) yıl sonu sergisi ve satış reyonu açılışı yapıldı.

İlçedeki Ahlat Park AVM’de bulunan Belediye Destek Merkezinin sergi ve satış reyonu açılışına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ak Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından sergi alanını gezen Kaymakam Dağ ve Başkan Çoban, kadınlar tarafından hazırlanarak hem sergilenen hem de satışa sunulan ürünlerin oldukça güzel olduğunu belirtti. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Başkan Çoban, kadınların el emeği göz nuruyla çok güzel ürünler ortaya çıkardıklarını belirterek, belediye olarak kadınların üretimine yönelik desteklerini ise her zaman sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Çoban, “Kadınlarımıza yönelik yaptığımız bu destek projelerinin ve kursların önemini bir kez daha burada yapılan ürünleri yerinde görerek anlıyoruz. Belediye destek merkezi bünyesinde kadınlarımızın hazırlamış oldukları ürünleri tanıtmış olmanın ise mutluluğunu yaşıyoruz. Ahlat Belediyesi olarak bu tür sosyal projelere her zaman destek verirken, kadınlar için yeni açılan bu satış reyonun ve aynı zamanda serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emek veren ve üreten tüm kadınlarımızı kutluyor, açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra yapılan ikramların ardından açılış programı sona erdi.

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