Bitlis'te aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, BitlisTatvan karayolunun 10’ncu kilometresinde bulunan Rahva düzlüğünde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Salih Hancı hayatını kaybetti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin aracı ile çarpması sonucu ağır yaralanan Hancı’ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yapıldı. Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.