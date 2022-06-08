Bitlis’te eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası neticesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda; ilimiz merkezli Bitlis 5, Malatya 1, Muş 1, Ağrı 1, İstanbul 1, Van 1, Hatay 1 ve Niğde 1 olmak üzere toplam 12 şüpheliden 11 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanmış, adli işlemlere başlanılmıştır. Niğde ilinde bulunan 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Terörle mücadele operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.