Kanadı çatıya sıkışan karga kurtarıldı

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Bitlis’te sabah saatlerinde bir binanın çatısına kanadı sıkışan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karganın kanadının çatıya sıkıştığını gören vatandaşlar hemen olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri araç merdiveniyle çatıya çıkıp kargayı sıkıştığı yerden kurtardı. Kargaya herhangi bir zarar gelmemesi için gayet dikkatli olan itfaiye personeli kargayı kurtararak doğaya bıraktı.

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