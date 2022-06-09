Çatıya sıkışan kırlangıcı itfaiye kurtardı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te bir iş yerinin çatısına sıkışan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazım Dirik Caddesi´nde bir kırlangıcın 3 katlı binanın çatısında sıkıştığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, araç merdiveniyle yukarı çıkıp kırlangıcı kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kırlangıç, doğal ortamına bırakıldı.

İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, ekiplerin sadece yangınlara müdahalede bulunmadığını, zaman zaman kurtarma çalışmalarında da katıldığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-06-09 15:33:27



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