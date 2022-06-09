Kur’an kursunda eğitim gören minikler için ” Kadim Oyunlar Şenliği” düzenlendi

Bitlis’in Tatvan İlçe Müftülüğü tarafından Kur’an kursunda eğitim gören 46 yaş arası minikler için kadim oyunlar şenliği düzenlendi.

Tatvan İlçe Müftülüğüne bağlı Sakine Kalyoncu Kur’an Kursu’nda eğitim gören 46 yaş öğrencilere yönelik ‘Kadim oyunlar’ şenliği düzenlendi. Çağlayan Mahallesi mesire alanında bir araya gelerek seksek, ip atlama ve körebe gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunları büyüklerinden öğrenme imkanı bulan çocuklar, çeşitli oyunlar oynayıp doyasıya eğlendiler. Çeşitli ikramların olduğu şenlikte İlçe Müftüsü Zahit Demirel tarafından öğrencilere yılsonu başarı belgesi verildi. Şenlik hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Çocuklara zaman ayırıp onlarla oyun oynanması gerektiğini söyleyen Müftü Demirel, “Bize emanet ettiğiniz bu çocukları bir yıl boyunca eğitimlerinde ve yetişmelerinde öncülük ettik. Bu yaşlar çok önemli yaşlardır. Boş vermeye gelmez, her saniyesi çok kıymetlidir. Çocuklarımıza zaman ayırıp onlarla oyunlar oynamalıyız. Çocuklarımıza insan sevgisini, çevre sevgisini, hayvan sevgisini bu yaşlarda öğretmeliyiz. Bugün burada çocuklarımız ve velilerimizle beraber bir araya geldik. Sek sek, ip atlama, körebe, top oyunları gibi çocuklarımıza Kadim oyunları göstermeye çalıştık. Çocuklarımız her daim bizim için değerlidir. İnşallah bu çocuklarımız çok başarılı olacaklar, dinine, devletine, milletine faydalı bir genç olarak yetişecekler” dedi.

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